Niğde maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Niğde maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

6 saat önce

Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasındaNiğde'de maske takıp hırsızlık için bir bağ evine giren 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

Niğde'de maske takıp hırsızlık için bir bağ evine giren 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin eve girdiği anlar, kameraya yansıdı.

Niğde İl Jandarma ekipleri Bor ilçesinde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin A.U. ve S.D. olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İki şüphelinin maske takıp bağ evine girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Niğde maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
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