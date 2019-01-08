Niğde Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı
1 saat önce
NİĞDE merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
NİĞDE merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu, örgütün TSK
mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara
ve Elazığ
'da operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, biri aktif görevde uzman çavuş, ikisi ihraç edilen asker ve üçü eski askeri okul öğrencisi toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü
'ndeki sorgularının devam ettiği bildirildi. - Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:53 Kaynak: DHA
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