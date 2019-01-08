Son Dakika Haberleri: Niğde Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Niğde Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

NİĞDE merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
NİĞDE merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu, örgütün TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara ve Elazığ'da operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, biri aktif görevde uzman çavuş, ikisi ihraç edilen asker ve üçü eski askeri okul öğrencisi toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam ettiği bildirildi. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:53 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
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