Niğde Merkezli 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı
1 saat önce
Niğde merkezli 3 ilde yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Niğde
merkezli 3 ilde yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Niğde merkezli Ankara
ve Elazığ
'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit, kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu ve örgütün TSK
mahrem imamları ile irtibat kurdukları değerlendirilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aktif görevde uzman çavuş İ.U., meslekten ihraç üsteğmen L.T., meslekten ihraç astsubay çavuş E.T., askeri okul öğrencileri B.B., E.K. ve Ç.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:05 Kaynak: İHA
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