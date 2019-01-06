Niğde Merkezli 3 İlde Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı
1 saat önce
NİĞDE merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
NİĞDE merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, fuhuş yaptıkları iddia edilen trans bireylere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli Sivas
ve Isparta
'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:41 Kaynak: DHA
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