Son Dakika Haberleri: Niğde Merkezli 3 İlde Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Niğde Merkezli 3 İlde Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

NİĞDE merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde Merkezli 3 İlde Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
NİĞDE merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptıkları iddia edilen trans bireylere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli  Sivas ve Isparta'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:41 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
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