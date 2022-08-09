Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kaçakçılık ve organize suç olayları çerçevesinde son dönemde şehrin merkez ilçesine bağlı beldelerde piyasaya sahte gübre satışı yapan şüpheliler üzerine Niğde, Konya , Mersin ve Adana 'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 çiftçinin mağdur olduğu 'Sahte Gübre' olayı ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 20 ton sahte gübre ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Mersin, Adana, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde merkezli 4 ilde sahte gübre operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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