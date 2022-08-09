Niğde merkezli 4 ilde sahte gübre operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Niğde merkezli 4 ilde sahte gübre operasyonu: 9 gözaltı

09.08.2022 14:10
Niğde merkezli 4 ilde sahte gübre operasyonu: 9 gözaltı

Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen sahte gübre operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken 20 ton sahte gübre ele geçirildi.

Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen sahte gübre operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken 20 ton sahte gübre ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kaçakçılık ve organize suç olayları çerçevesinde son dönemde şehrin merkez ilçesine bağlı beldelerde piyasaya sahte gübre satışı yapan şüpheliler üzerine Niğde, Konya, Mersin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 çiftçinin mağdur olduğu 'Sahte Gübre' olayı ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 20 ton sahte gübre ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Mersin, Adana, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde merkezli 4 ilde sahte gübre operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde merkezli 4 ilde sahte gübre operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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