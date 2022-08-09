İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve organize suç olayları kapsamında, son dönemde Niğde merkez ve bağlı beldelerde piyasaya sahte gübre satışı yapanlar hakkında çalışma başlatıldı. 17 çiftçinin mağdur edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Niğde, Adana , Mersin ve Konya 'da eş zamanlı operasyonlarda, 20 ton sahte gübre ele geçirildi. 9 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 4 ilde 'sahte gübre' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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