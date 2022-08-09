4 ilde 'sahte gübre' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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4 ilde 'sahte gübre' operasyonu: 9 gözaltı

09.08.2022 13:46
4 ilde 'sahte gübre' operasyonu: 9 gözaltı

NİĞDE merkezli 4 ilde, piyasaya sahte gübre sürdüğü belirlenen 9 şüpheli, gözaltına alındı.

NİĞDE merkezli 4 ilde, piyasaya sahte gübre sürdüğü belirlenen 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve organize suç olayları kapsamında, son dönemde Niğde merkez ve bağlı beldelerde piyasaya sahte gübre satışı yapanlar hakkında çalışma başlatıldı. 17 çiftçinin mağdur edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Niğde, Adana, Mersin ve Konya'da eş zamanlı operasyonlarda, 20 ton sahte gübre ele geçirildi. 9 şüpheli ise gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 ilde 'sahte gübre' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 ilde 'sahte gübre' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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