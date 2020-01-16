Niğde merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli adliyede - Son Dakika

Niğde merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli adliyede

6 saat önce

NİĞDE merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli adliyede, System.String[]

NİĞDE merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca ankesörlü telefonla sabit hatlardan arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, askeri okuldan atılan B.M., F.C.B., H.B., H.Y., F.Ü., M.A., M.S.A., F.Ç., M.E. ve Y.E.Y. gözaltına alındı. 10 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:50 Kaynak: DHA
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