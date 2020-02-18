Niğde merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 5 gözaltı - Son Dakika

Niğde merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ mensuplarına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Niğde merkezli Aydın, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Malatya'da düzenlenen operasyonda A.Ş, H.B, İ.T, Ü.Ş ve V.G. yakalandı.

Niğde'ye getirilen zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.