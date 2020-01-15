Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

7 saat önce

Niğde merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi yakalandı.

Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

Niğde merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi yakalandı.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem imamları tarafından ankesör, büfe vs. gibi sabit hatlardan aranıldığı tespit edilenlere yönelik Niğde merkezli Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda B.M, F.C.B, H.B., H.Y., F.Ü., M.A., M.S.A., F.Ç., M.E. ve Y.E.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişinin kapatılan Askeri Okul Öğrencisi ve 1 kişinin ise aktif olarak çalışan olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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