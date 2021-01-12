Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

12.01.2021 11:47
Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 17 kadın şüpheli yakalandı.

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 17 kadın şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 17 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Kadın, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, eroinle yakalanıp tutuklanmadan önce bıçaklı kavgaya karışmış 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor         
11:58
Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı         
11:54
Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez         
11:38
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor         
11:04
Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı         
10:44
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı Esenyurt'ta polisten nefes kesen takip! 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar yakalandı         
09:36
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 13:09:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei