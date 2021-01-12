Niğde Merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem kadın yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkezli Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
-İHA-
Kaynak: İHA
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