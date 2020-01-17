Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Niğde merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Niğde merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve muvazzaf asker F.Ç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Ocak'ta örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik Niğde, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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