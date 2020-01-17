Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve muvazzaf asker F.Ç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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