Son Dakika Haberleri: Niğde Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Kişi Adliyede

Niğde Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Kişi Adliyede

8 dakika önce

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyedeNİĞDE - Niğde merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyede

NİĞDE - Niğde merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu, örgütün TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara ve Elazığ'da operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, biri aktif görevde uzman çavuş, ikisi ihraç edilen asker ve üçü eski askeri okul öğrencisi toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim

Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:30:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Kişi Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]