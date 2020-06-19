Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede - Son Dakika

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede
NİĞDE merkezli 10 ilde gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
NİĞDE merkezli 10 ilde gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Niğde Adliyesi mahrem imamı G.Y. ve İcra Müdür Yardımcısı A.E.'nin de bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 01:09 Kaynak: DHA
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