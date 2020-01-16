Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Almanya ve Bulgaristan'da kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı

Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı