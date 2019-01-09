Son Dakika Haberleri: Niğde Merkezli Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Niğde Merkezli Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

1 saat önce

Niğde merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Niğde Merkezli Fetö'ye Yönelik
Niğde merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemiyle sabit, kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşerek örgütsel faaliyette bulunduğu ve örgütün "TSK mahrem imamları" ile irtibat kurdukları tespit edilen 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheliden 6'sı Niğde, Ankara ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor

İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:23:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde Merkezli Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]