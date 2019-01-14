Son Dakika Haberleri: Niğde Merkezli Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Niğde Merkezli Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

2 saat önce

Niğde merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha yakalandı.

Niğde Merkezli Fetö'ye Yönelik
Niğde merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliden 4'ünü daha gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemiyle sabit, kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşerek örgütsel faaliyette bulundukları ve örgütün "TSK mahrem imamları" ile irtibat kurdukları öne sürülen 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 zanlıdan 6'sı Niğde, Ankara ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Niğde, 3. Sayfa
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