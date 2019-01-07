Niğde Merkezli Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama
51 dakika önce
Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Niğde
merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca fuhuş yapanlara yönelik çalışma kapsamında Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Niğde, Sivas
ve Isparta
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Niğde'ye getirilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:49 Kaynak: AA
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