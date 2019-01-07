Son Dakika Haberleri: Niğde Merkezli Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Niğde Merkezli Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

51 dakika önce

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde Merkezli Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama, System.String[]
Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca fuhuş yapanlara yönelik çalışma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Niğde, Sivas ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde'ye getirilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:49 Kaynak: AA

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