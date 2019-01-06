Son Dakika Haberleri: Niğde Merkezli Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Niğde Merkezli Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Merkezli Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca fuhuş yapanlara yönelik çalışma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Niğde, Sivas ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:34 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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