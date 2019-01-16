Son Dakika Haberleri: Niğde Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Niğde Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Niğde ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Niğde Merkezli Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Niğde ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden biri daha yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında soruşturma başlatmış, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 16'sı İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde merkez, Karaatlı ve Dündarlı beldeleri ile Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:25 Kaynak: AA

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