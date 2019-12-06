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Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Niğde ve İstanbul'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonlarda Niğde'de 12, İstanbul'da 4 şüpheli gözaltına alındı.


Adreslerde yapılan aramada 529 uyuşturucu hap, 43,6 kilo kubar esrar, 374,7 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 15 gram kenevir tohumu, öğütücü, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, gazetecilere, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Çekin aslanım, çekin." diye seslendi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlı ise uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için ilgili merkeze gönderildi.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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