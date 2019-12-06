Son Dakika Haberleri: Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Son Dakika Güncel Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

6 saat önce

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.

Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]

Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Niğde ve İstanbul'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Niğde'de 12, İstanbul'da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 529 uyuşturucu hap, 43,6 kilo kubar esrar, 374,7 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu, öğütücü, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden birisi kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Çekin aslanım, çekin." diye seslendi.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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