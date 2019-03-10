Son Dakika Haberleri: Niğde Motosiklet Yarışı Ölümle Bitti

Niğde Motosiklet Yarışı Ölümle Bitti

1 saat önce

Niğde'de yarış yaptığı öne sürülen iki motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ramazan Taş(16) hayatını kaybetti, Mustafa Z. (16) ise yaralandı.

Niğde Motosiklet Yarışı Ölümle Bitti, System.String[]
Niğde'de yarış yaptığı öne sürülen iki motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ramazan Taş(16) hayatını kaybetti, Mustafa Z. (16) ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Kayseri yolu Aktaş mevkiinde meydana geldi. Ramazan Taş ve arkadaşı Mustafa Z., iddiaya göre plakasız motosikletleriyle yarışmaya başladı. Yarış sırasında motosikletlerin birbirlerine çarpmasıyla iki genç yola savrulup, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Mustafa Z. ise ambulans Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:34 Kaynak: DHA

Kayseri, Niğde, Güncel
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