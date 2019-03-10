Niğde Motosiklet Yarışı Ölümle Bitti
1 saat önce
Niğde'de yarış yaptığı öne sürülen iki motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ramazan Taş(16) hayatını kaybetti, Mustafa Z. (16) ise yaralandı.
Niğde
'de yarış yaptığı öne sürülen iki motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ramazan Taş(16) hayatını kaybetti, Mustafa Z. (16) ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Kayseri
yolu Aktaş mevkiinde meydana geldi. Ramazan Taş ve arkadaşı Mustafa Z., iddiaya göre plakasız motosikletleriyle yarışmaya başladı. Yarış sırasında motosikletlerin birbirlerine çarpmasıyla iki genç yola savrulup, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Mustafa Z. ise ambulans Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:34 Kaynak: DHA
Kayalıklarda Can Pazarı! Ekipler, İkna Etmek İçin 1 Saat Dil Döktü
Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı
ABD'yi Dünyaya Rezil Eden Venezuela Yalanı: Elektrik Kesintisinin Nedeni Alman Barajı
Ezanın Islıklandığı İddialarının Ardından Bir Grup, Tekbir Getirerek Taksim'de Yürüdü