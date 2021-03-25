NİĞDE Niğde'de kar sürprizi; Kent beyaza büründü - Son Dakika

Niğde'de kar sürprizi; Kent beyaza büründü

NİĞDE'de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bir süredir Niğde'de de etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Evlerinden işe gitmek için çıkan Niğdeliler, kar sürprizi ile karşılaştı. Kent merkezinde kar yağışı aralıklarla sürerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı kaydedildi.