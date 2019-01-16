Niğde'nin 2 İlçesinde Okullar Tatil
10 dakika önce
NİĞDE'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı edeniyle okullar tatil edildi.
NİĞDE'nin Ulukışla ve Çiftlik
ilçelerinde yoğun kar yağışı edeniyle okullar tatil edildi. Niğde
Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin ise idari izinli sayıldığı bildirildi. - Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:30 Kaynak: DHA
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