Son Dakika Haberleri: Niğde'nin 2 İlçesinde Okullar Tatil

Niğde'nin 2 İlçesinde Okullar Tatil

10 dakika önce

NİĞDE'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı edeniyle okullar tatil edildi.

Niğde'nin 2 İlçesinde Okullar Tatil, System.String[]
NİĞDE'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı edeniyle okullar tatil edildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin ise idari izinli sayıldığı bildirildi. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:30 Kaynak: DHA

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