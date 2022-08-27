Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yürütülen Kütüphane Yaz Programı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de Kur'an kursu öğrencileri için tasavvuf müziği dinletisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.