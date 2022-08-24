Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, belediyenin internet sitesinden kentin cadde ve sokaklarının 360 derece panoramik görüntülerine erişilebilecek.

CHP Milletvekillerinin Dinlediği Niğdeli Üretici: 'Bizi Bitirdiler. Bu Pancar Bitti Biz de Bittik'

Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'nin panoramik görüntüleri Kent Rehberi'ne eklendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.