Bulunduğu bölgeden kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan M.A, kontrol amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Çamardı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı - Son Dakika

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