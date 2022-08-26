Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı - Son Dakika
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Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı

26.08.2022 16:42
Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı 10 saat sonra kurtarıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı 10 saat sonra kurtarıldı.

Aladağlar'daki Kaldı Zirvesi'ne dün gece tek başına tırmanan M.A. (51) yoğun sis nedeniyle yolunu kaybetti.

M.A'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dağcıya yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından ulaştı.

Bulunduğu bölgeden kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan M.A, kontrol amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Çamardı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı - Son Dakika

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