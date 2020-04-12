Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı - Son Dakika

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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı
6 saat önce
NİĞDE'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
NİĞDE'nin Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Çiftlik Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında, ilçeye bağlı Murtaza Mahallesi, 12 Nisan'dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:19 Kaynak: DHA
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