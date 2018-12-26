Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Okullara Kar Tatili
32 dakika önce
NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.
NİĞDE'nin Çiftlik
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.
Çiftlik Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı nedeni ile ilçedeki okulların bugün için 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı. - Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:32 Kaynak: DHA
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