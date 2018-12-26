Son Dakika Haberleri: Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Okullara Kar Tatili

Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Okullara Kar Tatili

32 dakika önce

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Okullara Kar Tatili, System.String[]
NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde  yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.  

Çiftlik Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı nedeni ile ilçedeki okulların bugün için 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:32 Kaynak: DHA

Çiftlik, Niğde, Güncel
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