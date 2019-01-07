Son Dakika Haberleri: Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Okullara Kar Tatili

Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Okullara Kar Tatili

16 dakika önce

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesindeki okullar, kar yağışı nedeniyle bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.

Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Okullara Kar Tatili, System.String[]
NİĞDE'nin Çiftlik ilçesindeki okullar, kar yağışı nedeniyle bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilçemizdeki tüm okullarda 07 Ocak 2019 günü yani pazartesi 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" denildi. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:27 Kaynak: DHA

Niğde, Çiftlik, Güncel
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