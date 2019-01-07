Niğde'nin Çiftlik İlçesinde Okullara Kar Tatili
16 dakika önce
NİĞDE'nin Çiftlik ilçesindeki okullar, kar yağışı nedeniyle bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.
NİĞDE'nin Çiftlik
ilçesindeki okullar, kar yağışı nedeniyle bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.
Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilçemizdeki tüm okullarda 07 Ocak 2019 günü yani pazartesi 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" denildi. - Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:27 Kaynak: DHA
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