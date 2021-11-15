"Niğde'nin Değerleri: Şehrimiz İçin Benim Fikrim" yarışmasının başvuruları başladı - Son Dakika

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteği ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Teknopark tarafından düzenlenen "Niğde'nin Değerleri: Şehrimiz İçin Benim Fikrim" iş planı ödülü yarışmasının başvuruları başladı.

Kentte yenilik ve teknolojiye dayalı girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı girişimcilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Adaylar, yarışmaya, yol hasar takip sistemi, araç yakıt-yol takip sistemi, park/kamelya doluluk takip sistemi, yeşil alan sulama otomasyonu, akıllı sinyalizasyon, yapay zeka trafik takip sistemi, akıllı atık toplama otomasyonu, görme engelliler için mobil uygulama, işletme bazlı takip uygulaması, güneş enerjili şehir mobilyaları, otopark doluluk takip sistemi, belediye bilgisayar donanımlarını sanallaştırma yazılımı, kinetik enerjiyi elektriğe dönüştüren yol projesi, güneş enerjisiyle şarj olan ve kendiliğinden parlayan yaya ve bisiklet yolu, su kartlarının NFT üzerinden telefon ile dolumu, içme suyu kalite takip otomasyonu, yağmur sularının kullanımı, merkezi ısıtma sistemlerinde başlangıçta akan soğuk suyun değerlendirilmesi, spike benzeri tabela ölçüm sisteminin entegrasyonu, tabela vergisi sorununa yönelik alternatif çözümler, güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırıcı çözümler konularındaki projeleriyle katılabilecek.

Yarışmaya, Niğde'de işletmesini kuracak olup, yenilikçi-teknolojik iş fikirlerine sahip ve KOSGEB "Girişimcilik" eğitimini tamamlamış, 27 Aralık 2021 itibariyle 24 ay içerisinde işletmesini kurabilecek girişimciler ile 28 Aralık 2019 itibariyle işletmesini kurmuş ve en az yüzde 50 ortaklığa sahip kişiler yarışmaya başvurabilecek.

Yarışmada KOSGEB tarafından birinciye 40, ikinciye 35, üçüncüye 25 bin lira ödül verilecek. Ayrıca yarışmaya katılanlar, KOSGEB'den 370 bin liraya kadar girişimcilik ve 750 bin liraya kadar Ar-Ge desteklerinden faydalanabilecek.

"sehrimizicinbenimfikrim.nigdeteknopark.com" adresinden temin edecekleri formla 3 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek, sonuçlar 27 Aralık'ta ilan edilecek.