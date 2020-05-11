Niğde'nin fidanları Türk Cumhuriyetleri'nde meyve veriyor

Niğde'de bir firma, yılda ürettiği yaklaşık 2 milyon meyve fidanının 1 milyonunu Türk Cumhuriyetleri'ne ihraç ediyor.

Ulukışla ilçesinde yaklaşık 1800 dönüm alanda faaliyet gösteren firma, elma ağırlıklı olmak üzere armut, kiraz, erik, nektarin gibi meyve fidanları üretiyor ve yılda yaklaşık bir milyon fidanı, başta Kazakistan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri'ne gönderiyor.

Alma-Ata Fidancılık ortaklarından Atilla Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılına kadar Niğde Üniversitesinde akademisyen olarak çalıştığını söyledi.

Daha sonra istifa ederek ortağı Ali Yaşar Çakırca ile fidan işine girdiklerini anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"O yıldan bu yana büyüyerek devam ediyoruz. O yıllarda 100 bin fidan üretirken şimdi 2 milyon civarında fidan üretimimiz var. Ürettiğimiz fidanlarla yurt içinde ve dışında anahtar teslimi bahçeler yapıyoruz. Ağırlıklı olarak elma ama ılıman iklim meyvelerinin tamamının fidanını üretiyoruz. Yılda yaklaşık 2 milyon fidan üretiyoruz. Bunun yüzde 50'sini Türk Cumhuriyetlerine ihraç ediyoruz. Özellikle Kazakistan, ihracat yaptığımız ülke. Diğer Türk Cumhuriyetleri'ne de göndermeye devam ediyoruz."

İstihdama katkı sağlıyor

Kaplan, Türkiye'de yaklaşık 3 bin dönüm bahçe tesis ettiklerini, yaklaşık 1000 dönüm alanda da 5 bin ton elma ve armut üretimi yaptıklarını dile getirdi.

İstihdama katkı sağladıklarını aktaran Kaplan, "Daimi olarak çalışan 15 işçimiz var, yevmiyeyle 200 kişi çalışıyor. Üretmeye devam edeceğiz. Bu konuda da devletimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri çok. Üretime yapılan desteklerle büyümemize ve bu işleri yapmamıza vesile oluyorlar. Ürünlerin elde kalmayacağı sözleri bizlere umut veriyor, devletimizin arkamızda olduğunu hissedince daha güçlü oluyoruz." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da firmanın Türkiye'nin sayılı meyve fidanı üretimi yapan tesislerinden birine sahip olduğunu ifade etti.

Firmanın ürettiği fidanların yarısını ihraç etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Baş, "Diğer üretimini ise yurt içine satıyor. Yaşadığımız bu sıkıntılı süreçler de bile üretime devam ediyoruz. Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle beraber, üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz." dedi.