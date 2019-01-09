Niğde'nin 'Kar Kaplanı' Karla Buluştu
1 saat önce
Niğde'nin 'kar kaplanı' karla buluştuNiğde'de 'kar kaplanı' olarak bilinen 53 yaşındaki Mehmet Demirtaş, kar yağışıyla birlikte soyunarak kar banyosu yaptı.
Niğde
'nin 'kar kaplanı' karla buluştu
Niğde'de 'kar kaplanı' olarak bilinen 53 yaşındaki Mehmet Demirtaş
, kar yağışıyla birlikte soyunarak kar banyosu yaptı. Kar
görünce dayanamadığını belirten Mehmet Demirtaş, kar banyosu sayesinde hasta olmadığını söyledi. Demirtaş, Soyunup karın içine giriyorum bu da hoşuma gidiyor, keyif alıyorum. Kar buldukça banyo yapmaya çalışıyorum. Grip olmuyorum, vücudumun dinç kalmasını sağlıyorum dedi.
FESTİVAL YAPABİLİRİZ
Diğer kentlerde de kendisi gibi karın içerisine kendisi gibi girenlere de seslenen Demirtaş, Başka illerdeki kar kapları da kara gönül verdiğini biliyorum. Onlarla tanışma fırsatı olmadı ama onlarla da birlikte olmayı isterim. Her yıl kar yatığında bu tür aktiviteler yapıyoruz. Onlarla birlikte toplu halde festival gibi bir etkinlik yapabiliriz diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:43 Kaynak: DHA
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller
Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu