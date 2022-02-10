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Niğde'nin Kemerhisar beldesinde elektrik kesintisinin giderilmesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Niğde'nin Kemerhisar beldesinde elektrik kesintisinin giderilmesi çalışmaları sürüyor

10.02.2022 20:11
Niğde'nin Kemerhisar beldesinde elektrik kesintisinin giderilmesi çalışmaları sürüyor

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Niğde'nin Kemerhisar beldesinde, direklerin devrilmesi ve iletken tellerin kopması nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü ve beldenin yarısına elektrik verildiği bildirildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Niğde'nin Kemerhisar beldesinde, direklerin devrilmesi ve iletken tellerin kopması nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü ve beldenin yarısına elektrik verildiği bildirildi.

Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) Bor İşletme Sorumlusu Yasin Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu, bu nedenle Kemerhisar beldesinde bazı olumsuzluklar yaşandığını söyledi.

Beldede iletken tellerin kopması ve direklerin devrilmesi nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Kemerhisar ve çevresindeki yaklaşık 6 bin aboneye elektrik verilemediğini belirten Karaaslan, ekiplerin kesintinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Karaaslan, çalışmalar sonucu beldenin yarısına enerji verildiğini ifade ederek, yaşanabilecek abone bazlı sorunlara kısa sürede müdahale etmeye çalışacaklarını kaydetti.

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Kemerhisar, Niğde, Bor, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'nin Kemerhisar beldesinde elektrik kesintisinin giderilmesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'nin Kemerhisar beldesinde elektrik kesintisinin giderilmesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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