Niğde'nin Kemerhisar beldesindeki elektrik kesintisi giderildi - Son Dakika

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Niğde'nin Kemerhisar beldesinde, direklerin devrilmesi ve iletim hattının kopması nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu giderilerek, beldenin tamamına elektrik verildi.

Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) Bor İşletme Sorumlusu Yasin Karaaslan, AA muhabirine, kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle Kemerhisar beldesi ve çevresinde bazı olumsuzluklar yaşandığını anımsattı.

Beldede iletim hatlarının kopması ve direklerin devrilmesi nedeniyle dün sabah saatlerinden itibaren Kemerhisar ve çevresindeki yaklaşık 6 bin aboneye elektrik verilemediğini hatırlatan Karaaslan, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sorunun giderildiğini ve beldenin tamamına elektrik verildiğini belirtti.

Karaaslan, abone bazlı sorunların yaşandığını ve ekiplerin kısa sürede arızalara müdahale ettiğini de sözlerine ekledi.