Niğde'nin Marka yüzü Aladağlar

Niğde'nin orta ve uzun vadede tanınırlığını artırmak üzere hayata geçirilen "Marka Kent Niğde" projesinin kapanış çalıştayı düzenlendi.

Niğde'nin orta ve uzun vadede tanınırlığını artırmak üzere hayata geçirilen "Marka Kent Niğde" projesinin kapanış çalıştayı düzenlendi. Çalıştay sonuç raporuna göre Niğde'nin marka yüzü Aladağlar olacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesin'de Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, başkanlığında gerçekleştirilen Marka Kent Niğde Projesi çalıştayına, Niğde Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Isparta Eski Belediye Başkanı Yusuf Ziya Gönaydın, Altındağ Eski Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural, NİTSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Akademisyenler ve oda başkanları ile farklı illerden gelen turizm sektörü temsilcileri katıldı.



Niğde Valiliği ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğinde koordine edilen ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından finansal destek sağlanan Marka Kent Niğde projesinin kapanış çalıştayında konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: "Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış medeniyetler beşiği Niğde'nin benim hayatımda hep ayrı bir yeri olmuştur. Yöneticilik mesleğine ilk adımı Kaymakam adayı olarak bu şehirde attım ve bu şehirde 6 gibi bir süre yaşadım ve Aradan 24 yıl geçtikten sonra da Niğde'ye Vali olarak atandım. Yani Niğde hem mesleğe başladığım hem de ilk vali olarak atandığım şehir. Adeta kaderim hep Niğde ile kesişiyor. Eşim ve çocuklarım da gördükleri yakınlık ve samimiyetten dolayı Niğde'yi ve Niğdeli hemşerilerimizi çok sevdiler. Ben ve eşim Anadolu insanıyız. Bu güzel şehirde Anadolu'ya ait unsurları sıklıkla yaşıyoruz. Bu da bize kendi memleketimizdeymişiz duygusunu ve hazzını yaşatıyor. Ama benim için en önemlisi Niğde'ye ve hemşerilerime faydalı hizmetler üretilmesine katkı sağlamak ve görev süremiz bittiğinde; bu şehrin taşında, toprağında ve insanlarının yüreğinde "hoş bir seda" bırakabilmektir. Bu sebeple; Niğde'ye vali olarak atanınca yaşamımda farklı bir yere sahip olan bu kadim kenti ileriye taşıyacak hangi projeleri üretebiliriz diye hep düşündüm ve ekip arkadaşlarımla sürekli istişare ettim. Alternatif projeler üzerinde tartışırken önemle üzerinde durduğum nokta da kentin sadece bugünü değil; yarınını da kurtarabilecek olan projelerin üretilmesiydi. Bu süreçte ortaya çıkan projelerden birisi de Niğde'nin marka kimliğinin belirlenmesini ve kentimizin ulusal ve uluslararası arenada bilinirliğinin artırılmasına katkı sunacağını düşündüğümüz "Marka Kent Niğde Projesi"dir. Proje fikri olgunlaştıktan sonra, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile yaptığım görüşmeler sonucunda kalkınma ajansından, Niğde Belediyesi'nden ve İl özel idaremizden mali destek, üniversitemiz öğretim üyelerinden de bilimsel destek alarak yola çıktık. Bu süreçte Milletvekillerimiz, Niğde Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odası proje fikrimizi desteklediler ve hep yanımızda oldular. Bu vesile ile kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Söz konusu proje ile Niğde'yi markalaştırarak bilinirliğini artırmayı, orta vadede de turizm ve kültür kenti olmayı hedefledik. Bunu yaparken de tarihi ve kültürel değerlerimiz ile doğayı ödün vermeksizin korumayı amaçladık. Ancak marka kent olma yolculuğunun; uzun soluklu, sabır isteyen ve kentteki herkesin tek yürek olmasını gerektiren stratejik bir süreç olduğunun da farkındayız. Binlerce yıllık yaşanmışlığın derin izlerini taşıyan "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir" Niğde'nin; tarihi, turistik ve kültürel değerlerini, önce sizlerle sonra da Türkiye ve Dünya ile buluşturmak için çıktığımız "Marka Kent Niğde" yolculuğunun ilk durağında sizlerin değerli görüş ve önerilerinizden yararlanmak, sizlerle paylaşımlarda bulunmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu akşam ortaya konulacak sonuçların ve oluşturulacak yol haritasının Niğde'nin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak çok önemsediğim ve dikkat çekmek istediğim diğer noktada projenin bu akşam burada bitmediği; tersine yeni başladığıdır. Bundan sonra yapmamız gereken oluşturulan yol haritasının ivedilikle uygulamaya konulmasıdır" dedi.



Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Başaran Öztürk "Marka Kent Niğde" projesinin çalıştay sonuç raporuna göre Niğde'nin marka yüzünün Aladağlar olduğunu açıkladı. - NİĞDE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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