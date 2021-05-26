Niğde'nin misket elması dondurma ile buluştu - Son Dakika

Niğde'nin misket elması dondurma ile buluştu

26.05.2021 16:22

Niğde'nin misket elması dondurma ile buluştu Niğde'de farklı aroması, tadı ve lezzeti ile meşhur misket elmasından dondurma üretildi.

Niğde'nin misket elması dondurma ile buluştu

NİĞDE - Niğde'de farklı aroması, tadı ve lezzeti ile meşhur misket elmasından dondurma üretildi.

Türkiye'nin 3. büyük elma yetiştiricisi olan Niğde'de yetiştirilen misket elmalar, ustalarının elinden dondurmaya dönüşüyor. Niğde Çamardı bölgesinde geleneksel yöntemlerle üretilen misket elmasından dondurma yapan Çamardılı dondurmacıların ürettiği elmalı dondurmanın coğrafi işaret alması için çalışma başlatıldı. Niğde Turizmciler Derneği girişimiyle elmalı dondurmayı üreten dondurma işletmesini ziyaret eden Niğde İl Kültür Müdürü Alper Göncü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğretim görevlisi Şinasi Özmen, Niğde Turizm Derneği Kurucu Başkanı Bahar Şahiner Öke elmalı dondurmanın tadımını gerçekleştirdi. Ürettikleri 50 çeşit dondurmaya 51. çeşit olarak Niğde elmasından dondurma ekleyen dondurma ustası Yasin Kürkçü; "Şuana kadar 50 çeşit dondurma yapmıştık 51. çeşit dondurmamız da Niğde'ye has misket elmamızdan elmalı dondurma oldu. Müşterilerimize tanıtımını yaptık ve çok beğeni aldı. Diğer meslektaşlarımızda bu dondurmadan yapmasını bekliyoruz" dedi.

Coğrafi İşaret Belgesiyle Tescillenecek

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü; "Misket elması Niğde'nin meşhur tarımsal ürünü, elma üretiminde Türkiye 3.'sü. Niğde'de geleneksel yöntemlerle üretilen, küçük ve sulu olan misket elmasını ustamız dondurmaya dönüştürerek bize yeni ve çok güzel bir tat kazandırdı. Tebrik ediyoruz. Çamardılı dondurmacılar bugün ülkemizin her tarafında hepsini bir çatı altında toplayıp bu tadı ülke genelinde daha iyi tanıtılmasını sağlamalıyız ve coğrafi işaret belgesiyle bunu tescilleyip bu coğrafyadan çıkan bu tatları tüm ülke satına yaymamız gerekiyor" dedi. Niğde'nin yöresel ürünlerinin tanıtımı ve gastronomi yönünde çalışmalar yaptıklarını belirten Niğde Turizmciler Derneği Kurucu Üyesi Bahar Şahiner Öke ; "Çamardı dondurması çok meşhur olduğu için neden elmalı dondurma üretmiyoruz konusunda bir araya gelerek hem misket elmasından hem de yeşil elmadan 2 çeşit elmalı dondurma üretimi yaptık lezzet olarak da çok başarılı oldu. Niğde elma üretiminde 3. sırada dondurma üretiminde de Türkiye genelinde 5 bine yakın şubesi var. Niğdeli hemşerilerimiz dondurma piyasasına hakim durumda bu iki lezzeti bir araya getirerek Niğde gastronomisine kazandırmış olduk. Türkiye genelinde bulunan 5 bin şubedeki Niğdelilerin de menülerine elmalı dondurmayı ekleyerek bu lezzeti tüm Türkiye'ye tattırmalarını bekliyoruz" diye konuştu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğretim görevlisi Şinasi Özmen ise tadımını yaptığı elmalı dondurmaya tam not verdi. Özmen; "Niğde aşçılık programı olarak Niğde gastronomisi için çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Bugünde Yasin ustayla beraber Niğde misket elmasından bir dondurma üretimi yapıldı tadımını yaptık gayet güzel bir dondurma elde edildi ve Niğde gastronomisine yeni bir ürün kazandırıldı" ifadelerini kullandı.

Üretilen dondurma Türkiye genelinde 5 binden fazla olan Çamardılı dondurmacıların menüsü ile vatandaşlarla buluşması hedefleniyor.

Niğde'nin misket elması dondurma ile buluştu
Niğde'nin misket elması dondurma ile buluştu
Niğde'nin misket elması dondurma ile buluştu
Niğde'nin misket elması dondurma ile buluştu

Çamardı, Türkiye, Turizm, Niğde, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Niğde'nin misket elması dondurma ile buluştu - Son Dakika


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