Niğde'nin panoramik haritası çıkarılıyor - Son Dakika
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Niğde'nin panoramik haritası çıkarılıyor

16.05.2022 15:23
Niğde'nin panoramik haritası çıkarılıyor

Niğde'nin cadde ve sokakları, 360 derece panoramik görüntüleri radarlı araçla çekilerek haritalandırılıyor.

Niğde'nin cadde ve sokakları, 360 derece panoramik görüntüleri radarlı araçla çekilerek haritalandırılıyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kenti, akıllı teknolojilerin kullanıldığı bir şehir yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

Kentte haritalandırma işlerinin artık son teknoloji kullanılarak yapılacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Niğde sokakları, kent rehberinde vatandaşlarımız tarafından izlenebilecek. Belediye sınırları içerisinde yer alan cadde ve sokaklarımız 360 derece panoramik görüntülerinin çekimi yapılarak kent rehberine entegre edilecek. Belediyemiz internet sitesinden erişilebilecek olan bu görüntüler, yüksek teknoloji ve radarlı olarak çekilerek altyapı ve üstyapı çalışmalarında altlık olarak kullanılacak. Böylece yapmış olduğumuz çalışmaların hizmet kalitesi ve hızı artacak."

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Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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