Son Dakika Haberleri: Niğde'nin Sözde 'İl İmamı'na 6 Yıl Hapis

Niğde'nin Sözde 'İl İmamı'na 6 Yıl Hapis

42 dakika önce

NİĞDE'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan örgütün sözde 'il imamı' Celal Afşar'a, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Niğde'nin Sözde 'İl İmamı'na 6 Yıl Hapis, System.String[]
NİĞDE'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan örgütün sözde 'il imamı' Celal Afşar'a, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2018 yılında yakalanan ve tutuklu yargılanan örgütün sözde 'il imamı' olduğu öne sürülen Celal Afşar'ın Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Afşar'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:38 Kaynak: DHA

Afşar, Niğde, Güncel
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