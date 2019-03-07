Niğde'nin Sözde 'İl İmamı'na 6 Yıl Hapis
42 dakika önce
NİĞDE'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan örgütün sözde 'il imamı' Celal Afşar'a, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
NİĞDE'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan örgütün sözde 'il imamı' Celal Afşar
'a, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2018 yılında yakalanan ve tutuklu yargılanan örgütün sözde 'il imamı' olduğu öne sürülen Celal Afşar'ın Niğde
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Afşar'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - Niğde
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:38 Kaynak: DHA
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi
Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var
Denize Uçan Otomobilde Bulunan 1'i Çocuk 2 Kişi, Böyle Kurtarıldı
Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi