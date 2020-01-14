Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere... - Son Dakika

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Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere...
55 dakika önce
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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