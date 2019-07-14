Son Dakika Haberleri: Niğde Ömer Halisdemir'in Kabri ziyaretçi akınına uğruyor
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Niğde Ömer Halisdemir'in Kabri ziyaretçi akınına uğruyor

1 saat önce

Ömer Halisdemir'in Kabri ziyaretçi akınına uğruyorFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in kabrinde direnişin 3'üncü yılında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Ömer Halisdemir'in Kabri ziyaretçi akınına uğruyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in kabrinde direnişin 3'üncü yılında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek Kur-an'ı Kerim okuyor, dua ediyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümüne yaklaşırken, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesindeki mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor.
Ziyaretçilerden Asuman Öztürk, Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret için Mersin'den geldiklerini söyledi. Öztürk, Halisdemir'in gerçekten Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini belirterek, " Semih Terzi'yi alnından vurmakla ülkeyi kurtardı. Ona ne kadar minnettar olsak azdır. 15 Temmuz'la ilgili 'darbe değildi, tiyatroydu' dedikleri zaman gerçekten çok üzülüyorum. Böyle bir tiyatro olmaz. Zaten bunu nasıl bir zihniyetle söylüyorlar anlayamıyorum. Allah inşallah milletimize böyle günler yaşatmasın diyorum. Ama bir daha böyle bir harekata kalkışabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu vatanda Ömer Halisdemir gibi birçok vatan evlatları var" dedi.
Ziyaret için Aksaray'dan Mustafa Özateş de şehit Halisdemir'i her zaman ziyaret ettiklerini ve dua okuduklarını kaydetti.
Niğde Ömer Halisdemir'in Kabri ziyaretçi akınına uğruyor
Ömer Halisdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:09 Kaynak: DHA
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