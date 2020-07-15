NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ: BİZİM ZATEN KAHRAMANIMIZDI - Son Dakika

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ: BİZİM ZATEN KAHRAMANIMIZDI
Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını; soyadını Halisdemir olarak değiştirdi (2)Soner Halisdemir, şehit ağabeyi Ömer Halisdemir'in mezarına giderek dua etti.
Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını; soyadını Halisdemir olarak değiştirdi (2)
Soner Halisdemir, şehit ağabeyi Ömer Halisdemir'in mezarına giderek dua etti. Daha sonra açıklama yapan Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslenişinin ardından milletçe engellendiğini belirtti. Halisdemir, 'Ömer Halisdemir, aldığı emirle hain Semih Terzi'yi etkisiz hale getirmek için hedefe kilitlenmişti. Gerisi onun için önemli değildi. Bizim zaten kardeşimiz, kahramanımızdı. Şimdi tüm milletin kalbinde kahraman olarak yaşıyor. Ömer Halisdemir'in, daha önce hayatını kurtardığı bir kişi tarafından şehit edilmesi bizi üzdü' diye konuştu.
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Ali KADI-Rüşan Anıl ATAR/ NİĞDE (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:11 Kaynak: DHA
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