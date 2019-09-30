Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademik yılı açıldı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılış töreni yapıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı M. Fatih Camgöz, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu ilk ders verildi.

Öğrencilere başarılar dileyen Başdenetçi Şeref Malkoç, "Üniversiteler bulundukları toplumun kılavuzudur. Üniversitelerin gayreti bu ülkelerin gelişmişliğinin göstergesidir. Dünyaya baktığımızda kalkınmış, gelişmiş ülkelerin üniversiteleri ilk 100'e giren üniversitelerdir. Bizim de temennimiz Türk üniversitelerinin ilk 100'e girmesidir. Niğde'mizin Ömer Halisdemir Üniversitesi ülkemizin orta yaşlardaki üniversitesidir. Niğde Üniversitesinin adı Ankara'da İstanbul'da duyuluyor. İnşallah Dünyada da duyulur. Ömer Halisdemir ismi ve kendisi sıradan bir kamu görevlisi değil. Üniversitede okuyan öğrencilerimizin bu ismi iyi tanıması ve ne için mücadele ettiğini iyi anlamalarını istiyorum. Günlük olaylar, siyasi çekişmeler umudunuzu kırabilir ama kesinlikle dünyada aşılmayacak hiçbir zorluk yoktur" dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, programda yaptığı açılış konuşmasında, "Üniversitemizin 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı açılış törenine hoş geldiniz. Üniversitemizi tercih ederek bu yıl aramıza katılan yeni öğrencilerimize de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ailesinin bir parçası olmayı tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Üniversitemiz için her eğitim öğretim yılı yeni bir başlangıç, yeni bir umuttur. 1992 yılında kurulan üniversitemiz, bu yıl 28 yaşındadır. Dünyanın önde gelen, saygın üniversiteleri ile yaşı karşılaştırıldığımızda oldukça genç sayılabilir. Ancak üniversitemizin mevcut fiziki ve teknolojik alt yapısı ile akademik kadroları objektif bir şekilde değerlendirildiğinde yaşından daha büyük başarılara imza attığını söylemek mümkündür. Nitekim bu genç yaşına rağmen üniversitemiz spesifik alanlarda bilimsel açıdan öncülük ederek ve birçok açıdan ilklere imza atarak ülkemizin bilim hayatına önemli katkılarda bulunmuştur. Üniversitemiz bu gücü akademik ve idari personelinden, öğrencilerinden, mezunlarından ve siz değerli Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi dostlarından almaktadır. Sizlerden aldığımız güç ile üniversitemizin mevcut konumundan daha ileri seviyeye hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.