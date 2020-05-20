Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağış - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yoğun bakım ve ameliyathanelerde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve cihaz bağışı yapıldı.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, yaptığı açıklamada, 300 bin lira değerinde tıbbi cihaz ve sarf malzemesinin Üzümcü AŞ tarafından bağışlandığını belirtti.

Bağışlarından dolayı firma yetkililerine teşekkür eden Günaydın, "Bağışlanan 2 cerrahi aspiratör cihazı, 20 serum askısı, 2 alet ve ilaç dolabı, 10 modüler raflı dolap, 17 pansuman arabası, 10 hasta başı monitörü, 4 ay masa, 6 alet masası, 2 modüler raflı malzeme arabasını yoğun bakım ve ameliyathanelere yerleştirdik. Hayırsever hemşehrimize gösterdiği destek ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.