Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine girişlerde maske zorunluluğu getirildi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine girişlerde maske zorunluluğu getirildi

04.08.2022 17:13
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine girişlerde maske zorunluluğu getirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne girişlerde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne girişlerde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Başhekim Dr. Yakup Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının arttığını ve hastalar ile yakınlarının sosyal mesafeye uymadığını belirtti.

Bu nedenle hastaneye girişlerde maske takma zorunluluğu uygulamasını yeniden başlattıklarını vurgulayan Çetinkaya,"Vatandaşların hastaneye başvururken maske getirmesi gerekmektedir. Tüm vatandaşlara toplu taşıma araçları ve kalabalık kapalı alanlarda maske takarak kendi sağlıklarını ve toplum sağlığını düşünmelerini, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve hatırlatma dozu aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine girişlerde maske zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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