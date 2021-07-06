Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Afganistan Kabil Üniversitesi arasında işbirliği yapılacak - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Afganistan Kabil Üniversitesi arasında akademik ve bilimsel iş birliği kurmak amacıyla çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, çevrim içi toplantıda, Kabil Üniversitesi ile yapılacak akademik ve bilimsel iş birliği anlaşmasının her iki üniversite ve ülke için önemli olduğunu belirtti.

Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere mühendislik, bilim ve sanat gibi alanlarda ülkesini temsil edebilecek kapasitede olan bir üniversite ile anlaşma yapmanın kendilerini fazlasıyla mutlu edeceğini aktaran Kar, "Afganistan'da yükseköğretim kurumları arasında müstesna bir yeri olan Kabil Üniversitesi ile bilgi paylaşımı, personel ve öğrenci değişimi, ortak etkinlik düzenleme ve proje yapma imkanlarının oluşturulmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan Kabil Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Osman Babury ise Afganistan'da özellikle tarım ve hayvancılık alanlarının önemli bir istihdam yarattığını bildirdi.

Afganistan halkının yüzde 80'inin tarım ve hayvancılık alanında istihdam edilmekte olduğunu vurgulayan Babury, "Oluşturacağımız akademik ve bilimsel iş birliği anlaşması bu alandaki istihdamın daha verimli ve kaliteli olmasına olanak sağlayacaktır. Bu mutluluk verici bir durum. Anlaşmalarımızın daha geniş alanlarda da devam etmesinden ayrıca mutluluk duyarız". değerlendirmesinde bulundu.

Akademik iş birliğiyle karşılıklı beklentilerin de görüşüldüğü çevrim içi toplantıda müzakere edilen bütün istek ve dilekler karşılıklı olarak anlaşma metnine aktarılacak, anlaşma metni Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Kabil Üniversitesinden ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mohammad Shafi Sharifi tarafından değerlendirilip neticelendirilecek.