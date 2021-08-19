Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2020-2021 akademik yılında mezun olan bin 500 öğrenci için tören düzenlendi.

Üniversitenin merkez yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene, mezun öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra öğretim üyeleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, yaptığı konuşmada, bu sene kuruluşunun 30'uncu yılını kutladıkları üniversitenin, kısa zaman diliminde hızlı bir gelişim sergilediğini ve birçok başarıya imza attığını söyledi.

Üniversitenin stratejik önceliklerinden enerji alanında, üniversite-sanayi iş birliği kategorisinde YÖK Üstün Başarı Ödülüne layık görüldüklerini anımsatan Kar, üniversitenin bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olma vizyonu doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerlediğini aktardı.

Kar, üniversitenin 13 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 6 meslek yüksekokulu ve 14 araştırma ve uygulama merkeziyle eğitim-öğretim hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sevgili mezunlarımız, büyük bir heyecan ile başladığınız üniversite hayatınızı başarılı bir şekilde tamamlıyorsunuz. Devletimizin sağladığı fiziki, teknolojik ve beşeri imkanlarla sizleri hayata en iyi şekilde hazırladık. Dinamik bir akademik kadro ve çağdaş bir müfredat ile sizleri karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek ve geleceğin belirsizliklerini göğüsleyecek şekilde yetiştirmeye gayret ettik. Bu yıl mezun olmaya hak kazanan sizleri ve mezun olduğu halde salgın nedeniyle aramızda olamayan değerli öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç da mezun olan öğrencileri kendilerini sürekli geliştiren bir nesil olarak görmek istediklerini ifade ederek, "Sevgili gençler, hepiniz, gönlünüze göre iş peşinde koşacaksınız ama içinizdeki girişimci ruhun da peşine düşün. İş arayan değil işveren olun. 'Neden bir şirket kurmayayım, istihdam oluşturmayayım, ihracat yapıp ülkeme katkı sunmayayım' derdiyle kafanızı, gönlünüzü meşgul ederseniz, emin olun içinizden çok önemli iş insanları da çıkacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.