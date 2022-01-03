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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslu öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslu öğrencilerle buluştu

03.01.2022 15:06
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslu öğrencilerle buluştu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kampüs Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, Kampüs Genç Ofisi Gençlik Lideri Ferhat Sevmez, sunum yaptı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversitenin merkez yerleşkesi, gelecek vizyonu, akademik gelişimi ve birçok konuda öğrencilerin sorduğu soruları yanıtladı.

Üniversitenin her zaman çağın gerekliliklerini yerine getirerek sürekli gelişme hedefinde olunduğunu belirten Uslu, tüm öğrencilerin görüşlerinin kendileri için çok değerli ve kapısının her zaman öneri, talep ve görüşlere açık olduğunu aktardı.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Hasan Uslu, gençlik, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslu öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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