Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı açıldı - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programının açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora programının açılmasına yönelik üniversiteden yapılan teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca uygun görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitede ön lisans ve lisans programlarıyla lisansüstü eğitimin de yelpazesini genişletmeyi hedeflediklerini aktararak, "Programın açılmasında destek sunan herkese teşekkür ederim. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı üniversitemize ve Niğde'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.